Задержаны лица, проникнувшие на территории в Губадлы

Задержаны лица, проникнувшие на не очищенные от мин территории в Губадлинском районе.

Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками полиции Губадлинского района, были задержаны жители района Вели Мамедов, Аллахверди Мустафаев и Тофик Аскеров.

В их отношении приняты соответствующие меры.