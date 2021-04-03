https://news.day.az/society/1330793.html Задержаны лица, проникнувшие на территории в Губадлы
Задержаны лица, проникнувшие на территории в Губадлы
Задержаны лица, проникнувшие на не очищенные от мин территории в Губадлинском районе.
Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками полиции Губадлинского района, были задержаны жители района Вели Мамедов, Аллахверди Мустафаев и Тофик Аскеров.
В их отношении приняты соответствующие меры.
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