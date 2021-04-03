Завтра в Азербайджана потеплеет до 21 градуса

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили Day.Az в МЭПР, 4 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. Утром местами будет туман, будет дуть южный ветер. Температура воздуха ночью составит 7-10 градусов тепла, днем-15-19 градусов тепла. В Баку ночью будет 8-10 градусов тепла, днем 17-19 градусов тепла.

4 апреля в районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако днем в некоторых горных районах возможны дожди. Ночью и утром туман, будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 5-8 градусов тепла, днем 16-21 градус тепла, в горах ночью от 2 до 3 градусов мороза, в высокогорье 3-6 градусов мороза, днем 7-12 градусов, местами до 16 градусов тепла.