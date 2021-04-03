В Баку падчерица убила мачеху

25 марта 2021 года жительница Бинагадинского района Бахшалиева Гаранфил Ильяс гызы, 1979 года рождения, была объявлена ​​без вести пропавшей. Расследование по данному факту провели в Управлении полиции Бинагадинского района.

Как сообщили Day.Az в пресс-службах Генпрокуратуры и МВД, в результате расследования "по горячим следам" было установлено, что Бахшалиева была убита.

Подозреваемые в преступлении - падчерица убитой Гюнай Мамедова и ее супруг Гамза Вердиев. Сообщается, что они сообща нанесли Бахшалиевой многочисленные ранения топором, а затем сбросили тело в пруд на территории Гарадагского района.