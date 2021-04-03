В Губадлы обнаружили боеприпасы

Сотрудники полиции продолжают принимать превентивные меры по обнаружению оружия на освобожденных территориях.

Как сообщили Day.Az в Бардинском районном отделении пресс-службы МВД, на военных позициях, оставленных вооруженными силами Армении на освобожденных территориях, были обнаружены 6 ручных гранат различного типа, 261 гранатометный снаряд, 77 запалов, 31 единица взрывчатых веществ и 13 819 патронов различного калибра.