https://news.day.az/society/1330808.html В Губадлы обнаружили боеприпасы - ФОТО
В Губадлы обнаружили боеприпасы - ФОТО
Сотрудники полиции продолжают принимать превентивные меры по обнаружению оружия на освобожденных территориях.
Как сообщили Day.Az в Бардинском районном отделении пресс-службы МВД, на военных позициях, оставленных вооруженными силами Армении на освобожденных территориях, были обнаружены 6 ручных гранат различного типа, 261 гранатометный снаряд, 77 запалов, 31 единица взрывчатых веществ и 13 819 патронов различного калибра.
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