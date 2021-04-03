На основании звонков, поступивших на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), соответствующими структурами министерства за минувшие сутки было осуществлено 35 выездов на тушение пожара, проведены аварийно-спасательные операции в связи с 5 случаями пребывания в беспомощном состоянии.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, в результате принятых оперативных и неотложных мер обеспечено оперативное тушение пожаров, спасены жизни людей.

Всего за минувшие сутки были спасены 7 человек.