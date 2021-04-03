Списаны долги более тысячи шехидов

"Азерсыгорта" списала долговые обязательства 1003 шехидов по 1720 кредитам, превышающие 7,9 млн. манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом стало известно на заседании рабочей группы "По социальной защите членов семей шехидов, инвалидов, ветеранов и участников войны" при Межведомственном центре координационного штаба, созданного распоряжением Президента Ильхама Алиева от 24 ноября 2020 года.

Кредитное обязательство на сумму 3 484 643 маната 83 шехидов, у которых был ипотечный кредит по линии Ипотечного и кредитного-гарантийного фонда, было списано 4 компаниями, работающими по страхованию жизни.

По 286 кредитам членов семей шехидов, полностью списаны долговые обязательства на сумму 633 тыс. манатов.