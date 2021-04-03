Членам семей шехидов назначены пособия

В рамках мер соцподдержки на послевоенный период Министерство труда и социальной защиты населения назначило социальные пособия 7 303 членам семей 2 859 шехидов по 13 225 направлениям.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом было объявлено на заседании Рабочей группы по социальной защите семей шехидов, инвалидов, ветеранов и участников войны при Межведомственном центре Координационного штаба, учрежденного распоряжением Президента Ильхама Алиева от 24 ноября 2020 года.

Было отмечено, что социальные выплаты также назначены 228 инвалидам Отечественной войны из числа гражданских лиц, и, таким образом, завершен процесс назначения соцвыплат семьям погибших гражданских лиц.