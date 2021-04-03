В Азербайджане обсудили вопросы соцзащиты семей шехидов и участников войны

Состоялось заседание Рабочей группы по социальной защите членов семей шехидов, инвалидов и участников войны Межведомственного центра, функционирующего при Координационном штабе, созданном распоряжением Президента Ильхама Алиева от 24 ноября 2020 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, руководитель рабочей группы, в которой представлены сотрудники профильных ведомств, заместитель министра труда и социальной защиты Анар Керимов подчеркнул, что по поручению главы государства семьи шехидов, инвалиды и участники войны охвачены масштабными мерами социальной поддержки.

По его словам, связанные с этим вопросы всегда находятся в центре внимания государства.

Он отметил, что в рамках мер социальной поддержки в послевоенный период министерством труда и социальной защиты населения 7 303 членам семей 2 859 шехидов были назначены социальные пособия по 13 255 направлениям. Социальные выплаты также назначены 228 инвалидам Отечественной войны. Обеспечены социальные выплаты семьям шехидов (не военнослужащих).

В качестве важной меры поддержки расширена программа обеспечения жильем семей шехидов и инвалидов войны. Распоряжением Президента Азербайджана в 2021-2025 годах квартирами и частными домами будут обеспечены 11 тысяч семей шехидов и инвалидов войны, в том числе три тысячи - в этом году. По плану на 2021 год им уже предоставлено 200 квартир. Также в послевоенный период 5 329 человек из этих категорий граждан были трудоустроены, в том числе 4 098 из них привлечены к программе самозанятости.

В реабилитационных центрах министерства была оказана психологическая помощь 500 военнослужащим, в Бакинском оздоровительном центре - 88. Кроме того, 511 инвалидам войны было представлено 2 370 реабилитационных средств, 16 военнослужащих обеспечены высокотехнологичными протезами.

В Реабилитационном центре министерства здравоохранения в поселке Бузовна оказаны услуги по реабилитации 500 военнослужащим, а также психологическая помощь 400 гражданам. В целом психологическая помощь в учреждениях министерств труда и социальной защиты, здравоохранения и по чрезвычайным ситуациям оказана 2 731 человеку. В Главном клиническом госпитале Вооруженных сил обследовано 1 066 человек с психологическими проблемами.

В медицинских учреждениях Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) раненым военнослужащим была оказана специализированная медпомощь. Также оказана психологическая помощь 3 492 лицам, 2 172 членам семей шехидов и участникам войны были предоставлены соответствующие медицинские услуги.

Центробанк и компания Azərsığorta выплатили страховые выплаты 13 264 лицам, полностью погашена кредитная задолженность 1 003 шехидов по 1 720 кредитам на сумму 7,9 миллиона манатов.

Кредитная задолженность 83 шехидов на сумму 3 484 643 маната, установленная Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом Азербайджана, была погашена четырьмя компаниями, работающими в сфере страхования жизни. Долги на 633 тысячи манатов по 286 кредитам членов семей шехидов полностью погашены.

До первого апреля 2021 года в рамках деятельности Фонда YAŞAT на улучшение жилищных условий 1 210 членов семей шехидов, 1 424 раненых и трех членов семей пропавших без вести, на финансирование расходов на образование 32 членов семей шехидов, одного раненого, на погашение потребительских кредитов 479 членов семей шехидов, 322 раненых и двух членов семей пропавших без вести, а также на медицинские расходы 401 члена семей шехидов и 97 раненых было направлено 16 718 386,33 маната,

В ходе заседания также было сообщено о работах по обследованию раненых врачами, приглашенными из Турции и Израиля, по лечению и протезированию, по отправке на лечение в Турцию тяжелораненых.

Было отмечено, что семьям шехидов и проходящим лечение в медицинских учреждениях тяжелораненым лицам при совместной организации Фонда YAŞAT и сети супермаркетов Bravo по случаю праздника Новруз было передано четыре тысячи коробок с гостинцами стоимостью 368 тысяч манатов.

В ходе заседания также была обсуждена работа, которую предстоит проделать рабочей группе.

Координационный штаб, созданный распоряжением Президента Азербайджана от 24 ноября 2020 года, возглавляет руководитель Администрации главы государства Самир Нуриев.