Рамин Байрамлы назвал сроки завершения вакцинации в Азербайджане

Председатель правления Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы дал интервью агентству Anadolu, передает Day.Az.

Отметив, что Азербайджан является одной из первых стран, начавших вакцинацию среди постсоветских республик, он добавил, что этот процесс успешно реализуется с 18 января.

Председатель правления сказал, что процесс иммунизации осуществляется во всех поликлиниках Баку и в 90 прививочных пунктах в регионах. Р.Байрамлы отметил, что до сегодняшнего дня было использовано около 800 тыс. доз вакцины.

Он также сообщил, что наряду с SinoVac планируется получить вакцины AstraZeneca и Pfizer.

Р.Байрамлы добавил, что вакцинацию в первую очередь прошли медработники, а затем граждане старше 65 и 50 лет.

"В настоящее время началась иммунизация граждан старше 40 лет. Наша цель - вакцинация 80% населения страны. Были подписаны соглашения на доставку 16 млн. доз препарата для вакцинации восьми миллионов человек. Думаем, что к лету процесс завершится", - подчеркнул председатель TƏBİB

Он также добавил, что немногие из прошедших вакцинацию заразились коронавирусом, но перенесли болезнь в легкой форме.