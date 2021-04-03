В Азербайджане изнасиловали несовершеннолетних девочек

В азербайджанском сегменте Сети распространилась информация об изнасиловании несовершеннолетней девочки в селе Миргурбанлы Нефтчалинского района, передает Day.Az.

Автор публикации Вафа Наги утверждает, что учащаяся 9-го класса, отец которой страдает психическим расстройством, а мать умерла, была якобы изнасилована несколькими парнями, а затем брошена на обочину дороги.

Также в посте отмечается, что аналогичный инцидент произошел в том же селе с подростком примерно 12-13 лет. Якобы девочка подверглась насилию со стороны 32-летнего мужчины, который проживал по соседству и воспользовался тем, что она была на тот момент одна дома. На крик девочки сбежались соседи, мужчину доставили в полицию, однако, спустя некоторое время его отпустили.

В Министерстве внутренних дел (МВД) заявили Oxu.Az, что на основе данных сообщений началось расследование.

По словам сотрудника пресс-службы ведомства Зейни Гусейнова, житель села Нефтчалинского района Н.М. обратился в полицию и сообщил, что сосед избил его 11-летнюю дочь и совершил в ее отношении непристойные действия.

"На основании жалобы молодой человек был немедленно задержан и доставлен в отдел полиции. Во время допроса он отметил, что не совершал никаких насильственных действий в отношении девочки, а только ударил ее. Материалы по данному инциденту были направлены в районную прокуратуру", - сказал он.

Других подобных жалоб в отдел полиции Нефтчалы не поступало, отметил сотрудник пресс-службы.

"Тем не менее расследование продолжается", - резюмировал З.Гусейнов.