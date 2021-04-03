Названо число военнослужащих, проходящих лечение после Отечественной войны

В Азербайджане в настоящее время продолжается лечение 59 военнослужащих, получивших ранения во время Отечественной войны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал исполняющий обязанности начальника Главного медицинского управления министерства обороны Азербайджана полковник медицинской службы Фируддин Набиев на брифинге, посвященном работе военных врачей, в Главном клиническом госпитале Вооруженных сил.

Он отметил, что военнослужащие проходят лечение в Главном клиническом госпитале и госпитале поселка Бильгя.