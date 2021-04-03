На освобожденных землях создавались госпитали по мере продвижения армии

Персонал медицинской службы, как и личный состав других структур министерства обороны Азербайджана, был мобилизован во время Отечественной войны.

Об этом сказал исполняющий обязанности начальника Главного медицинского управления министерства обороны Азербайджана полковник медицинской службы Фируддин Набиев на брифинге в Главном клиническом госпитале Вооруженных сил, посвященном работе военных врачей, передает Day.Az со ссылкой на Trend

Он отметил, что и среди военнослужащих медицинской службы во время войны были погибшие и ранены.

"Мы делаем все возможное для скорейшего выздоровления раненых. Во время боевых действий по мере продвижения наших войск на освобожденных территориях создавались госпитали, раненым оказывалась соответствующая медпомощь, при необходимости они доставлялись в Главный клинический госпиталь. Мы тесно сотрудничали с TƏBİB (Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями), свою поддержку нам оказали врачи подведомственных объединению больниц, а также частных клиник", - сказал Набиев.