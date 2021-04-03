Есть ли в армии проблемы с медобеспечением и лекарствами?

В настоящее время в азербайджанской армии нет каких-либо проблем с медобеспечением и лекарствами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал исполняющий обязанности начальника Главного медицинского управления министерства обороны Азербайджана полковник медицинской службы Фируддин Набиев на брифинге в Главном клиническом госпитале Вооруженных сил, посвященном работе военных врачей.

Он также отметил, что вопросы в связи с назначением группы инвалидности находятся в компетенции министерства труда и социальной защиты населения.