В Азербайджане выявлено еще 2392 случая заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 2392 случая заражения коронавирусом, 1063 человека вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

31 пациент с коронавирусом скончались.