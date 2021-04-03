https://news.day.az/society/1330898.html В Азербайджане начинается вакцинация этих лиц - вне зависимости от возраста
В Азербайджане начинается вакцинация этих лиц - вне зависимости от возраста
"Что касается вопроса, когда мы сможем вернуться к привычному порядку, считаем, что это будет возможно с сентября, то есть со следующего учебного года".
Как передает Day.Az, об этом сказал министр образования Эмин Амруллаев.
По его словам, это зависит от того, пройдут ли люди вакцинацию:
"Случаев попадания в реанимацию и смертельного исхода после второй дозы вакцины не отмечено. 800-900 тысяч человек были вакцинированы, ничего такого не произошло. Со следующей недели все работники образования будут вакцинированы независимо от возраста".
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