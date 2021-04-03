https://news.day.az/society/1330899.html В рамках проекта "Зеленый марафон" в Азербайджане продолжаются акции по посадке деревьев - ФОТО
В рамках проекта "Зеленый марафон" в Азербайджане продолжаются акции по посадке деревьев - ФОТО
В Азербайджане в рамках "Зеленого марафона", который проводится при организации Общественного объединения IDEA и министерства экологии и природных ресурсов, успешно продолжаются акции по посадке деревьев.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, очередные подобные акции прошли в Огузском, Габалинском, Шамкирском и Бардинском районах.
В течение дня по всей стране с участием молодежи было посажено в общей сложности около 10 000 деревьев разных пород.
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