В рамках проекта "Зеленый марафон" в Азербайджане продолжаются акции по посадке деревьев

В Азербайджане в рамках "Зеленого марафона", который проводится при организации Общественного объединения IDEA и министерства экологии и природных ресурсов, успешно продолжаются акции по посадке деревьев.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, очередные подобные акции прошли в Огузском, Габалинском, Шамкирском и Бардинском районах.

В течение дня по всей стране с участием молодежи было посажено в общей сложности около 10 000 деревьев разных пород.