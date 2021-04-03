На лечение в Турцию отправлены 54 участника Отечественной войны

Нужно особо отметить, что Фонд YAŞAT принимает необходимые меры по лечению участников Отечественной войны в клиниках как Азербайджана, так и зарубежных стран.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал исполняющий обязанности начальника Главного медицинского управления министерства обороны Азербайджана полковник медицинской службы Фируддин Набиев на брифинге в Главном клиническом госпитале Вооруженных сил, посвященном работе военных врачей.

По его словам, в рамках этих мер Фондом YAŞAT из Турции были приглашены врачи.

"При помощи турецких врачей были определены участники войны, нуждающиеся в лечении за границей. В Турцию были отправлены 54 ветерана. Четверо из них уже вернулись на родину после лечения", - сказал Набиев.