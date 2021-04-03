https://news.day.az/society/1330907.html Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
В Азербайджане за последние сутки вакцину от коронавируса получили 35 780 человек.
Об этом в субботу сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров.
Первая доза вакцины за сутки была введена 12 469, а вторая доза - 23 311 гражданам.
В целом по стране уже вакцинированы 924 813 человек, из которых первую дозу препарата получили 582 463, а вторую - 342 350 человек.
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