Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

В Азербайджане за последние сутки вакцину от коронавируса получили 35 780 человек.

Об этом в субботу сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров.

Первая доза вакцины за сутки была введена 12 469, а вторая доза - 23 311 гражданам.

В целом по стране уже вакцинированы 924 813 человек, из которых первую дозу препарата получили 582 463, а вторую - 342 350 человек.