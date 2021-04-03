Житель Баку найден мертвым в своей квартире

Согласно информации, поступившей на горячую линию "112" МЧС, в Насиминском районе Баку один человек оказался в беспомощном состоянии за закрытой дверью.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям, прибывшие на место происшествия спасатели Службы спасения особого риска открыли входную дверь квартиры и передали по назначению обнаруженное там тело Алиева Эльчина Али оглу (1971 г.р.).