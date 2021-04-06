TƏBİB обратился к медперсоналу, работающему с пациентами с COVID-19

TƏBİB обратился к медицинскому персоналу, работающему с пациентами с COVID-19, и к лицам, заразившимся этим вирусом.

Как сообщили АПА в TƏBIB, в последнее время отдельные лица сообщают, что пациентам с COVID-19 давали неправильные рекомендации, и лечение не проводилось ненадлежащим образом, передает Day.Az.

Такие методы лечения, усугубляющие состояние пациента, категорически недопустимы. Как известно, во многих странах на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и достоверных научных источников разработаны протоколы лечения для медицинских работников в связи с коронавирусом. Такие протоколы составляются TƏBİB с первых дней заболевания, направляются в стационарные медицинские учреждения и периодически обновляются. Учитывая, что в последнее время лечением коронавируса по индивидуальным просьбам и обращениям граждан занимаются также врачи других специальностей, мы рекомендуем врачам и общественности знакомиться с протоколами лечения, использовать проверенные методы.