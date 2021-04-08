https://news.day.az/society/1332249.html Азербайджанская телеведущая госпитализирована с коронавирусом
Азербайджанская телеведущая госпитализирована с коронавирусом
Госпитализирована азербайджанская телеведущая Айтен Сафарова.
Заразившаяся некоторое время назад COVID-19 А.Сафарова продолжит лечение в Yeni klinika, куда ее поместили 5 апреля из-за высокой температуры, сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo.
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