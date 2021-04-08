Азербайджанская телеведущая госпитализирована с коронавирусом

Госпитализирована азербайджанская телеведущая Айтен Сафарова.

Заразившаяся некоторое время назад COVID-19 А.Сафарова продолжит лечение в Yeni klinika, куда ее поместили 5 апреля из-за высокой температуры, сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo.