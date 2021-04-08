Завтра в Баку будет облачно

Обнародован прогноз погоды на 9 апреля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, 9 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами будет туман, вечером юго-западный ветер сменится на умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 12-14, днем 18-23 градусов тепла, в Баку ночью 12-14, днем 20-22 градусов тепла. Атмосферное давление ниже нормы 756 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 50-55%.

9 апреля в районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Но утром в некоторых западных районах пройдет дождь, ночью и утром местами будет туман, западный ветер днем усилится.

Температура воздуха ночью составит 9-14, днем 24-29 градусов тепла, в горах ночью - 5-10, днем - 13-18, местами 20-23 градусов тепла.

Медико-метеорологический прогноз

9 апреля на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в целом благоприятно для некоторых метеочувствительных людей.