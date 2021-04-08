В Нефтчале изнасилованная девочка помещена в приют

Учащаяся 9-го класса, подвергшаяся насилию в Нефтчалинском районе, помещена в приют в Баку.

Об этом в ответ на запрос Oxu.Az сообщил пресс-секретарь Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Теймур Марданоглу, передает Day.Az.

Он отметил, что 6 апреля психологи и социальные работники Сабирабадского центра поддержки детей и семьи провели повторную встречу с девочкой и ее матерью с участием представителей мониторинговой группы по гендерному неравенству и насилию в отношении детей при Исполнительной власти Нефтчалинского района, заместителя директора школы, в которой учится подросток.

Учитывая неадекватное поведение матери во время встречи, в рамках сотрудничества с Министерством внутренних дел было обеспечено размещение подростка, ставшего жертвой насилия, в соответствующий приют в Баку.

После проверки представителями комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при ИВ района психического состояния двух ее братьев последние будут переданы под опеку государства.