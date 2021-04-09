Полиция задержала в общественных местах 15 пациентов с COVID-19

8 апреля сотрудники полиции задержали в общественных местах 15 активных больных коронавирусом, которые грубо нарушили правила карантина.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД Азербайджана, из-за положительного теста на COVID-19 эти лица были направлены на изоляцию и лечение в домашних условиях. Несмотря на это, они самовольно покинули место жительства, чем подвергли опасности здоровье и жизнь других людей.

Сотрудники полиции провели с задержанными разъяснительную беседу, вернули их домой с соблюдением медицинских процедур и проинформировали соответствующие органы здравоохранения.

В отношении трех задержанных возбуждены уголовные дела по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемиологического, санитарно-гигиенического или карантинного режимов) УК Азербайджана, ведется следствие. В отношении остальных граждан расследование продолжается.