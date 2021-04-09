В Азербайджане создадут реестр медиаструктур

В Азербайджане планируется создать реестр медиаструктур.

Об этом сказал журналистам исполнительный директор Агентства по развитию медиа Азербайджана Ахмед Исмайлов, сообщает Day.Az.

По его мнению, создание этого реестра даст возможность медиаструктурам реализовать ряд проектов, связанных с журналистами.

Исмайлов отметил, что также планируется реализация проектов по улучшению социального положения журналистов.