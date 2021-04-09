В Баку образовалась длинная пробка

На некоторых дорогах столицы образовались заторы, сообщает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az.

Так, движение автомобилей на улице Юсифа Сафарова практически остановлено.

В то же время с утра на дороге Баку-Сумгайыт образовалась внушительная пробка. Она растянулась от транспортной развязки в Хырдалане до Бакинского международного автовокзала.

Причина затора неизвестна.