https://news.day.az/society/1332475.html В Баку образовалась длинная пробка - ВИДЕО
В Баку образовалась длинная пробка - ВИДЕО
На некоторых дорогах столицы образовались заторы, сообщает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az.
Так, движение автомобилей на улице Юсифа Сафарова практически остановлено.
В то же время с утра на дороге Баку-Сумгайыт образовалась внушительная пробка. Она растянулась от транспортной развязки в Хырдалане до Бакинского международного автовокзала.
Причина затора неизвестна.
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