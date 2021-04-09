https://news.day.az/society/1332478.html 7 школ в Агдаме закрыты из-за коронавируса
7 школ в Агдаме закрыты из-за коронавируса
7 школ Агдамского района закрыты из-за коронавируса.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, среди учащихся было выявлено заражение коронавирусом.
Как сообщил АПА директор Центра гигиены и эпидемиологии Агдамского района Рахман Мамедов, 7 образовательных учреждений района приостановили учебный процесс.
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