7 школ в Агдаме закрыты из-за коронавируса

7 школ Агдамского района закрыты из-за коронавируса. 

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, среди учащихся было выявлено заражение коронавирусом.

Как сообщил АПА директор Центра гигиены и эпидемиологии Агдамского района Рахман Мамедов, 7 образовательных учреждений района приостановили учебный процесс.