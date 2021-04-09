https://news.day.az/society/1332529.html В Азербайджане началась вакцинация журналистов
В Азербайджане началась вакцинация журналистов
С сегодняшнего дня в Азербайджане началась вакцинация журналистов от COVID-19.
Как сообщает Day.Az, вакцинация журналистов проводится в здании Совета по прессе.
На основании списков и обращений, поступивших в Совет по прессе, вакцинация представителей СМИ будет проведена поэтапно.
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