С сегодняшнего дня в Азербайджане началась вакцинация журналистов от COVID-19.

Как сообщает Day.Az, вакцинация журналистов проводится в здании Совета по прессе.

На основании списков и обращений, поступивших в Совет по прессе, вакцинация представителей СМИ будет проведена поэтапно.