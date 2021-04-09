Турецкие психологи оказали помощь 1520 пострадавшим в результате Отечественной войны

Профессиональные клинические психологи и психотерапевты, приехавшие по приглашению Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) из Турции в Азербайджан, совместно со специалистами МЧС продолжают психологическую реабилитацию азербайджанских граждан, пострадавших в результате Отечественной войны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, с 5 апреля в Баку и южном регионе страны, в том числе и в городе Лянкяран началась психотерапевтическая реабилитация граждан, пострадавших от войны и армянского террора. В целом за истекший период по горячей линии "112" МЧС была оказана помощь примерно 1400 участникам Отечественной войны, ветеранам, членам семей шехидов и другим жертвам армянского террора, в том числе примерно 120 детям и подросткам в Баку, Гяндже, Барде и Лянкяране.

В городе Баку и в южном регионе страны, в том числе в городе Лянкяран работа по психологической реабилитации наших граждан продолжается, а с 12 апреля в северо-западном регионе страны, в том числе в городе Габала с участием турецких психологов начнется работа по психологической реабилитации наших граждан, физически и морально пострадавших от войны и армянского террора.

Сеансы проводятся бесплатно, для участия в них необходимо позвонить на горячую линию МЧС "112".