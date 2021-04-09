На сегодняшний день проведена выездная вакцинация 1000 человек

"В TƏBİB поступают обращения от государственных и частных учреждений для организации выездных бригад с целью вакцинации от коронавируса".

Как сообщает Day.Az, об этом в беседе с журналистами сказала сотрудник отдела по связям с общественностью TƏBİB Эльнара Бахыш.

Она отметила, что сегодня в здании Совета по прессе проводится выездная вакцинация около 50 журналистов: "На сегодняшний день выездные бригады уже вакцинировали около 1000 граждан".