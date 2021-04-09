Таможня предотвратила ввоз в Азербайджан бриллиантов на 224 тыс. манатов

Сотрудники Главного таможенного управления при воздушном транспорте предотвратили попытку контрабандного ввоза на территорию страны крупной партии бриллиантов.

Как сообщили Day.Az в Управлении прессы и связей с общественностью Государственного таможенного комитета (ГТК), при досмотре в Международном аэропорту Гейдар Алиев чемодана гражданина Азербайджанской Республики, прилетевшего авиарейсом Стамбул-Баку, на мониторе рентгенного аппарата были замечены подозрительные предметы. После этого гражданин был приглашен в кабинет досмотра.

В ходе досмотра в чемодане гражданина внутри пакетов от печенья "Tiffany Glucose" были обнаружены в 10 целлофановых пакетиках бриллианты различного размера общим весом 441 г.

По заключению Центра судебной экспертизы Министерства юстиции, общий вес бриллиантов составляет 2171 карат, стоимость - примерно 224 тыс. манатов.

По факту проводится расследование.