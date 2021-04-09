Названа дата начала месяца Рамазан

Совет казиев Управления мусульман Кавказа (УМК) девятого апреля провел очередное заседание.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу УМК, встреча прошла в режиме видеоконференции под председательством главы управления Аллахшукюра Пашазаде. В ходе заседания обсуждалась фетва в связи с началом месяца Рамазан в Азербайджане.

Было отмечено, что главе УМК поступило письмо от директора Шамахинской астрофизической обсерватории Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), члена-корреспондента НАНА Намига Джалилова, в котором говорится, что новая луна над территорией Азербайджана взойдет 13 апреля.

В связи с этим Совет казиев УМК вынес фетву о начале месяца Рамазан в Азербайджане 14 апреля.

Праздник Ид-аль-Фитр, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамазан, придется на 13 мая.