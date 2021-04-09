https://news.day.az/society/1332657.html В Азербайджане выявлено еще 2206 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 2206 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 2206 случаев заражения коронавирусом, 1578 вылечились, 35 человек скончались.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
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