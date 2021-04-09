Изменится ли цена на газ?

Сегодня на повестке дня вопрос о цене на газ не стоит.

Об этом сообщил генеральный директор ПО "Азеригаз" Руслан Алиев, комментируя распространившуюся в социальных сетях информацию о повышении тарифов на газ, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.

"Сегодня в соцсетях обсуждают цены на газ и в этой связи Тарифный совет. Хотим сказать, что в настоящее время данный вопрос не стоит на повестке дня. Сложно ответить на какой-то вопрос по этому поводу, потому что мы выполняем лишь газораспределительную функцию", - сказал Р.Алиев.