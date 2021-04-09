https://news.day.az/society/1332665.html Изменится ли цена на газ? - ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
Изменится ли цена на газ? - ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
Сегодня на повестке дня вопрос о цене на газ не стоит.
Об этом сообщил генеральный директор ПО "Азеригаз" Руслан Алиев, комментируя распространившуюся в социальных сетях информацию о повышении тарифов на газ, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.
"Сегодня в соцсетях обсуждают цены на газ и в этой связи Тарифный совет. Хотим сказать, что в настоящее время данный вопрос не стоит на повестке дня. Сложно ответить на какой-то вопрос по этому поводу, потому что мы выполняем лишь газораспределительную функцию", - сказал Р.Алиев.
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