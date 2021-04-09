Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

В Азербайджане за последние сутки от коронавируса вакцинированы 42 234 человека.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров, первая доза вакцины за сутки была введена 33 930, вторая - 8 304 гражданам.

В целом по стране уже введено 1 111 722 дозы вакцины. Первую дозу препарата получили 706 433 человека, вторую - 405 289.