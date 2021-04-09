https://news.day.az/society/1332674.html Сегодня вакцинировали около 60 азербайджанских журналистов
Сегодня вакцинировали около 60 азербайджанских журналистов
Девятого апреля вакцинацию прошли около 60 журналистов, сообщил Trend председатель Совета печати Азербайджана Афлатун Амашев, передает Day.Az.
По его словам, на следующей неделе вакцинация журналистов будет продолжена.
"Цель - вакцинировать всех журналистов старше 18 лет. Естественно, вакцинация проходит на добровольной основе. Профессия журналиста сопряжена с риском, поскольку они часто встречаются с разными людьми, участвуют в мероприятиях. Число журналистов, обратившихся по вопросу вакцинации, растет и уже достигло около 500", - сказал Амашев.
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