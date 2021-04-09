Латвия хочет сотрудничать с Азербайджаном в сфере образования

Латвия заинтересована в дальнейшем развитии сотрудничества с Азербайджаном в сфере образования.

Об этом сказала Trend советник посла Латвии в Азербайджане Вия Буша, передает Day.Az.

"Несмотря на пандемию COVID-19, мы хотели бы отметить растущий интерес азербайджанских студентов к обучению в латвийских вузах", - сказала Буша.

По ее словам, по состоянию на 2020/2021 учебный год, в латвийских вузах учатся 169 студентов из Азербайджана (168 - в 2019/2020 учебном году и 144 - в 2018/2019 учебном году).

В 2020/2021 учебном году Латвия предоставила студентам и исследователям из Азербайджана девять стипендий для обучения и восемь - для участия в международных летних школах, сказала она.

"Латвия заинтересована в дальнейшем развитии сотрудничества с Азербайджаном, особенно в сфере высшего образования и исследований, включая продвижение мобильности студентов, исследователей и академического персонала, обмен информацией и опытом, а также развитие совместных проектов", - сказала Буша.