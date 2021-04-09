В Куре утонули брат и сестра

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что на участке Куры, протекающем по территории села Дженган Сабирабадского района утонули Гусейнли Марьям Шахин гызы (2000 г.р.) и Гусейнли Гусейн Шахин оглу (2016 г.р.).

Как сообщили Day.Az в МЧС, водолазы-спасатели Государственной службы по надзору над маломерными судами и спасению на водах МЧС привлечены к поискам.