https://news.day.az/society/1332746.html Обнародован календарь месяца Рамазан - ТАБЛИЦА
Обнародован календарь месяца Рамазан - ТАБЛИЦА
Управление мусульман Кавказа (УМК) обнародовало календарь священного месяца Рамазан на этот год.
Как сообщили в УМК, в календаре отдельно отмечено время намаза, имсака и ифтара.
Согласно календарю ночи "ахья" приходятся на 1, 3, 5 и 9 мая.
Первый день месяца Шавваль (13 мая) - это праздник Ид-аль-Фитр (Рамазан).
В Азербайджане месяц Рамазан начинается 14 апреля.
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