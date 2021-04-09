Обнародован календарь месяца Рамазан

Управление мусульман Кавказа (УМК) обнародовало календарь священного месяца Рамазан на этот год.

Как сообщили в УМК, в календаре отдельно отмечено время намаза, имсака и ифтара.

Согласно календарю ночи "ахья" приходятся на 1, 3, 5 и 9 мая.

Первый день месяца Шавваль (13 мая) - это праздник Ид-аль-Фитр (Рамазан).

В Азербайджане месяц Рамазан начинается 14 апреля.