В Геранбое пресечено празднование дня рождения

В Геранбойском районе пресечено празднование дня рождения.

Как сообщили Day.Az в Гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в отдел полиции Геранбойского района поступила информация о праздновании дня рождения в селе Гарадаглы.

Сотрудниками полиции было предотвращено празднование дня рождения, в отношении участников торжества приняты меры в соответствии с законодательством. С лицами, нарушившими санитарно-эпидемиологические нормы, проведены профилактические беседы, разъяснены правила особого карантинного режима.

В отношении задержанных составлен протокол по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях (Нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов).