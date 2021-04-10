https://news.day.az/society/1332850.html Брат и сестра утонули в Куре
Брат и сестра утонули в Куре
На участке реки Кура, протекающем по территории села Дженган Сабирабадского района Азербайджана, утонули сестра и брат Марьям и Гусейн Гусейнли (2000 и 2016 г.р.).
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.
Отмечается, что к поискам были привлечены водолазы Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС.
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