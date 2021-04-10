Завтра в Баку будет облачно

11 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Но ближе к ночи местами возможны дожди.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, будет дуть временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 8-11, днем 15-19, в Баку ночью 9-11, днем 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в норме и составит 761 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80%, днем 50-55%.

11 апреля в районах Азербайджана местами возможны грозы, временами дожди, местами интенсивные, град, в высокогорье снег. Ночью и утром местами туман, будет дуть западный ветер, местами усилится.

Температура воздуха составит ночью 11-14, днем 18-23, в горах ночью 3-8, днем 10-15 градусов тепла.