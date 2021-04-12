В известном бакинском ресторане пресечена свадьба, гости оштрафованы

Сотрудники Управления полиции Наримановского района Баку предотвратили проведение в ресторане "Шуша" ("Şuşa") свадьбы с участием гостей, организованной в нарушение карантинного режима.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел АР, в отношении организаторов и участников свадьбы, а также администратора ресторана составлены административные протоколы.

В отношении 19 человек - гостей свадьбы - были составлены протоколы по статье 211 ("Нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов") Кодекса об административных правонарушениях АР, они оштрафованы на 200 манатов каждый.

С ними также были проведены профилактические беседы, доведена до внимания важность соблюдения требований карантинного режима.

Разбирательство в отношении представителей администрации ресторана продолжается.

Напомним, что в период особого карантинного режима запрещено проведение свадеб, помолвок и других массовых мероприятий в объектах общественного питания, в том числе в ресторанах, кафе и чайных домах.