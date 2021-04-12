Дети легче переносят коронавирус - главный педиатр
Наблюдения за время пандемии коронавируса, которая продолжается более года, показали, что дети легче переносят COVID-19.
Об этом сказал главный педиатр министерства здравоохранения Азербайджана Насиб Гулиев, сообщает Day.Az.
По его словам, коронавирус протекает у детей легче, и тяжелые осложнения бывают у них очень редко.
"Но следует отметить, что в единичных случах среди них все же наблюдаются тяжелые последствия и летальные исходы", - сказал Гулиев.
По словам главного педиатра, у детей болезнь сопровождается такими симптомами, как высокая температура, головная боль, боль в горле, рвота и диарея.
"В редких случаях у них развивается атипичная пневмония", - сказал Гулиев.
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