В Медицинском университете обнаружены незаконные расходы более чем на

В Азербайджанском медицинском университете (АМУ) выявлены незаконные расходы, более 400 тыс. манатов возвращено в госбюджет.

Как сообщает Day.Az, об этом свидетельствуют результаты финансового аудита, проведенного Счетной палатой Милли Меджлиса в АМУ в связи с прогнозированием и исполнением поступлений и расходов в 2018-2019 годах.