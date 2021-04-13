https://news.day.az/society/1333648.html В Медицинском университете обнаружены незаконные расходы более чем на 400 тыс. AZN
В Медицинском университете обнаружены незаконные расходы более чем на 400 тыс. AZN
В Азербайджанском медицинском университете (АМУ) выявлены незаконные расходы, более 400 тыс. манатов возвращено в госбюджет.
Как сообщает Day.Az, об этом свидетельствуют результаты финансового аудита, проведенного Счетной палатой Милли Меджлиса в АМУ в связи с прогнозированием и исполнением поступлений и расходов в 2018-2019 годах.
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