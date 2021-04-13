В Джебраиле и Губадлы посажено более 700 деревьев

При совместной организации Общественного объединения IDEA и Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана в рамках "Республиканского марафона по озеленению" ("Зеленый марафон") с участием журналистов в освобожденных от оккупации Джебраильском и Губадлинском районах были проведены очередные акции, во время которых было посажено около 750 деревьев разных пород.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал журналистам замминистра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев.

Он напомнил, что неделю назад была организована поездка в Зангиланский район.

"Теперь мы приехали в Джебраильский и Губадлинский районы. Наша цель заключается в том, чтобы вы своими глазами увидели последствия этого варварства, экологического террора, и довели это до мировой общественности", - сказал журналистам Алиев.

Замминистра отметил, что в конце 70-х годов прошлого столетия на территориях, где сегодня посажены деревья, были обширные тутовые плантации.

"Эти края имели хорошие возможности для развития шелководства. За год здесь сдавалось до 100 тонн кокона. Сегодня здесь были посажены разные виды деревьев, в том числе платан восточный, дуб и тутовник", - сообщил Фирдовси Алиев.

Обратившись к международным структурам посредством СМИ, замминистра заявил, что армянские вандалы совершили на ранее оккупированных территориях Азербайджана экоцид.

"Они знали, что это не их земля и что не останутся здесь надолго. По этой причине они совершили эти зверства против природы, экологии. Это позволяет говорить, что армяне по-прежнему придерживаются пещерного мышления, если без колебаний совершили все эти хищнические деяния против экологии Азербайджана. Международные организации должны дать оценку этому вандализму", - добавил Фирдовси Алиев.