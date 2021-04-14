Завтра в Баку будет до 20 градусов тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове в четверг ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный северо-западный ветер днем сменится на южный, сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 10-12, днем - 18-21 градус тепла, в Баку ночью - 10-12, днем - 18-20 градусов тепла.

Атмосферное давление поднимется с 761 до 764 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 50-55 процентов.

В горных районах днем ожидаются грозы, кратковременные дожди, есть вероятность выпадения града. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 8-12, днем - 20-25 градусов тепла, в горах ночью 0-5, местами - 8-10 градусов тепла, днем - 10-15, местами до 18 градусов тепла.