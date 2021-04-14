Новшество в бакинском метро

В настоящее время на путях между станциями "Мемар Аджеми-8 ноября", "Депо Ходжасан-Автовокзал", также на станции "8 ноября" применен новый тип накладных элементов.

Об этом Oxu.Az сообщили в ЗАО "Бакинский метрополитен", передает Day.Az.

Отмечается, что на испытательном пути поездов в депо "Нариманово", станций "Хатаи" и "Джафар Джаббарлы" продолжается более широкое применение железобетонных блоков.

Они будут широко применяться и на новой фиолетовой линии метрополитена.

В рамках ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ, проводимых на станции "Эльмляр Академиясы" по обоим путям станции началась замена деревянных шпал на железобетонные блоки.

Одним из важных их преимуществ является то, что железобетонные блоки долговечнее и качественнее деревянных аналогов. Срок службы деревянных шпал в лучшем случае составляет 35-40 лет, в то время как в геологических условиях Бакинского метро железобетонные блоки могут эксплуатироваться 50-80 лет. Обслуживание новых элементов путей является более простым и легким. Пути такого типа обеспечивают плавность движения поездов, существенно снижая вибрацию.