Зафиксированы ли побочные эффекты после вакцинации в Азербайджане? - отвечает TƏBİB - ВИДЕО
Если после вакцинации у человека не проявляются какие-либо симптомы, то эффективность вакцины считается относительно низкой.
Об этом в эфире программы "İşgüzar səhər" на канале ARB 24 заявил представитель TƏBİB Фаррух Садиров, передает Day.Az.
"На сегодняшний день у привитых людей не было побочных эффектов, напрямую связанных с вакциной.
Вакцина CoronaVac, применяемая в нашей стране, не имеет побочных эффектов для людей младше 18 лет, за исключением людей с тяжелыми аллергическими реакциями на вакцину и ее компоненты. Граждане иногда склонны связывать с вакциной реакции, не имеющие к ней отношения.
Аллергия на апельсины, шоколад и другие продукты не является противопоказанием к вакцинации. Нормальные физиологические процессы не следует рассматривать как побочное действие. Например, в течение 72 часов в месте инъекции может наблюдаться покраснение, легкий жар, мышечная боль и слабость. Это реакция организма на вакцину и развитие иммунитета. Эти симптомы нормальны", - отметил он.
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