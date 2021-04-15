Зафиксированы ли побочные эффекты после вакцинации в Азербайджане?

Если после вакцинации у человека не проявляются какие-либо симптомы, то эффективность вакцины считается относительно низкой.

Об этом в эфире программы "İşgüzar səhər" на канале ARB 24 заявил представитель TƏBİB Фаррух Садиров, передает Day.Az.

"На сегодняшний день у привитых людей не было побочных эффектов, напрямую связанных с вакциной.

Вакцина CoronaVac, применяемая в нашей стране, не имеет побочных эффектов для людей младше 18 лет, за исключением людей с тяжелыми аллергическими реакциями на вакцину и ее компоненты. Граждане иногда склонны связывать с вакциной реакции, не имеющие к ней отношения.

Аллергия на апельсины, шоколад и другие продукты не является противопоказанием к вакцинации. Нормальные физиологические процессы не следует рассматривать как побочное действие. Например, в течение 72 часов в месте инъекции может наблюдаться покраснение, легкий жар, мышечная боль и слабость. Это реакция организма на вакцину и развитие иммунитета. Эти симптомы нормальны", - отметил он.