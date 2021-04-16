Завтра в Баку будет облачно

Обнародован прогноз погоды на субботу.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, 17 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 10-13, днем -17-22 градусов тепла, в Баку ночью - 11-13, днем - 19-21 градусов тепла. Атмосферное давление выше нормы 765 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 50-55%.

17 апреля в районах Азербайджана будет в основном без осадков, но днем в некоторых горных районах возможны грозы, временами дожди, град. Ночью и утром местами туман, будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-14, днем - 23-28 градусов тепла, в горах ночью - 5-10, в высокогорье - до 2 градусов тепла, днем - 12-17 градусов тепла, местами до 20 градусов тепла.